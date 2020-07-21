إحباط محاولة تهريب 60 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر عبر ميناء سفاجا

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إحباط جلب نحو 60 ألف قرص من عقار الكبتاجون المخدر عبر ميناء سفاجا البحرى.

أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة موانى سفاجا "ميناء سفاجا البحرى" اعتزام سائق بوكالة ملاحية، تهريب كمية من الأقراص المخدرة لداخل البلاد.





عقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة أمنية جمركية لتفتيش المذكور عقب نزوله من على متن إحدى العبارات التابعة للتوكيل المشار إليه أسفرت أعمالها عن ضبط 61 كيس تحوى كميات كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر، بلغت 58285 قرص، مخفية داخل كيس بلاستيكى يحوى مواد غذائية متنوعة.





قدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركى بمبلغ "35553850" خمسة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسون جنيهًا.



