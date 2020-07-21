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تعليم

الأعلى للجامعات: 19 ألف طالب اعتذروا عن امتحانات الفرق النهائية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:37 م
الفرق النهائية
الفرق النهائية
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نهلة الشربيني

استعرض الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس اللجنة المشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات لمتابعة أعمال الامتحانات، تقريرا في اجتماع المجلس اليوم، الثلاثاء، حول موقف امتحانات الجامعات خلال الفترة من 1/7/2020 حتى 20/7/2020، حيث بلغ إجمالي عدد الجامعات التي أجري بها امتحانات 27 جامعة، في 405 كليات.


وبلغ عدد الطلاب المقيدين بالفرق النهائية والذين لهم حق دخول الامتحانات 446528 طالبا وطالبة، وقد أدى الامتحانات396681 طالبا وطالبة بنسبة 89% تقريبًا، وبلغ الغياب 30592 طالبا وطالبة بنسبة 7%، بينما بلغ عدد الطلاب المعتذرين عن حضور الامتحانات 19252 طالبا وطالبة بنسبة 4% تقريبًا.


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وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى صباح اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.


وفي بداية الاجتماع، ثمن الوزير جهود الجامعات والمعاهد وغرفة العمليات بالمجلس الأعلى للجامعات في متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية للعام الجامعي 2019/2020 بالجامعات والمعاهد، وحل جميع المشاكل وتذليل جميع العقبات، وكذلك اتخاذ جميع  الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير جميع الإمكانات للطلاب وجميع القائمين على أعمال الامتحانات.

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