مران الزمالك.. الفريق يركز على الجانب البدني في التدريبات استعدادا لطلائع الجيش





ويواصل الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب وفق الخطة التي تم وضعها من قبل الجهاز الفني للوصول باللاعبين الى أقصى درجة ممكنة من الجاهزية قبل استئناف النشاط الكروي.





شارك في التدريبات جميع اللاعبين عدا الذين يخوضون تدريبات تأهيلية، حيث حرص المدير الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية في المران لإعداد اللاعبين بالشكل الأمثل قبل مباراة طلائع الجيش المقررة غدًا واستمرت التدريبات نحو ساعة ونصف تخللها الجري حول الملعب وأداء بعض تدريبات البدنية. ويلتقي الزمالك نظيره طلائع الجيش في الخامسة مساء غد "الأربعاء" على أرضية ملعب استاد "الجيش" ببرج العرب. يأتي هذا ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف منافسات دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز.

خاض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني صباح اليوم "الثلاثاء"، تدريبات بدنية قوية بملعب الفندق الذي تقيم فيه بعثة الفريق بمدينة برج العرب.