بعد دخوله المستشفى.. مصادر سعودية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ خادم الحرمين

كشفت ثلاثة مصادر سعودية، اليوم الثلاثاء، عن تطورات الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ، وأكدوا أن حالته مستقرة.





ويأتي ذلك بعدما نقلت وسائل الإعلام السعودية الرسمية بيانا صدر أمس للديوان الملكي أفاد بدخول مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة الرياض أمس الاثنين لإجراء بعض الفحوص بسبب التهاب في المرارة . ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.





ووفقا لرويترز، قالت ثلاثة مصادر سعودية مطلعة،رفضت الكشف عن أسمائها، بينها مصدران تحدثا في وقت متأخر من مساء أمس والثالث اليوم الثلاثاء، إن الملك "بخير".





وقال مسؤول بالمنطقة، طلب عدم ذكر اسمه، إنه تحدث مع أحد أبناء الملك سلمان أمس الاثنين وكان "هادئا" وإنه لا يوجد شعور بالقلق بشأن صحة العاهل السعودي.





وقال مصدر دبلوماسي إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سافر عائدا إلى الرياض أمس الاثنين من قصره في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر وألغى اجتماعا كان مخططا له مع وفد عراقي زائر.





وقال المصدر الدبلوماسي والمصدر السعودي الثالث إن ولي العهد لا يزال في العاصمة.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"أن الملك سلمان تلقى اتصالات هاتفية من زعماء الكويت والبحرين والأردن أمس الاثنين.





وكان آخر ظهور علني للملك سلمان في 19 مارس حين ألقى كلمة مدتها خمس دقائق عبر التلفزيون بشأن جائحة فيروس كورونا.



