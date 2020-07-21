البداية.. محمود حميدة يسترجع ذكريات فيلم الإمبراطور

نشر الفنان محمود حميدة صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التغريدات الشهير " تويتر "وظهر فى الصورة برفقة النجم أحمد ذكي وذلك من مشهدهما فى فيلم الامبراطور .وعلق قائلًا:" البداية...الامبراطور...أحمد زكي "و جاءت التعليقات على الصورة كالتالي :- من أحسن و افضل الأفلام- الفيلم ده تحفة- احلى بدايةاقرأ أيضًا:العمر مجرد رقم .. محمود حميدة يستعيد الذكريات بصورة في مرحلة الشبابيذكر أن آخر أعمال محمود حميده فيلم "الغسالة"، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس، وكتبت "فركش"."الغسالة" من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميدالبداية#الإمبراطور#أحمد_زكي pic.twitter.com/RGfUDWiRdO— محمود حميدة - Mahmoud Hemida (@MahmodHemida) July 21, 2020