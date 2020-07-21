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فن

البداية.. محمود حميدة يسترجع ذكريات فيلم الإمبراطور

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:57 م
محمود حميده و احمد
محمود حميده و احمد ذكي
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ندى فكري
نشر الفنان محمود حميدة صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التغريدات الشهير " تويتر "

وظهر فى الصورة برفقة النجم أحمد ذكي وذلك من مشهدهما فى فيلم الامبراطور .

وعلق قائلًا:" البداية...الامبراطور...أحمد زكي "

و جاءت التعليقات على الصورة كالتالي :
- من أحسن و افضل الأفلام
- الفيلم ده تحفة
- احلى بداية

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يذكر أن آخر أعمال محمود حميده فيلم "الغسالة"، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس، وكتبت "فركش".

"الغسالة" من بطولة  محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد
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