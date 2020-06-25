العمر مجرد رقم .. محمود حميدة يستعيد الذكريات بصورة في مرحلة الشباب

نشر الفنان محمود حميدة صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور انستجرام.









استعاد الفنان محمود حميدة ذكرياته بصورة في شبابه يرافقها صورة له حاليا.





وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

لسه شباب ، العمر مجرد رقم ، ربنا يديك الصحة





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يذكر أن آخر أعمال محمود حميده فيلم "الغسالة"، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس، وكتبت "فركش".





"الغسالة" من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.