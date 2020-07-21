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تعليم

لأبنائنا في الخارج.. ننشر إجراءات التقدم للقبول بمدارس الثانوي ومسابقة Stem

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:57 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الإجراءات التي سيتبعها الراغبين من أبنائنا في الخارج، الذين اجتازوا المشروع البحثي للصف الثالث الإعدادي تحت إشراف السفارات المصرية، في التقدم للقبول بمدارس الثانوي بنوعيتها وكذلك اختبارات مسابقة القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا Stem ومدرسة المتفوقين بعين شمس.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر عقد امتحان تحديد مستوى لهؤلاء الطلاب بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي يوم السبت الموافق 8/8/2020 موعدًا لبدء إجراء هذا الامتحان وفقًا لجدول الامتحان المنظم لهذا.

وأشارت إلى أنه تم التنبيه على طلاب أبناؤنا في الخارج عبر السفارات المصرية في الخارج بضرورة تواجد الطلاب بأرض الوطن والتوجه لمقر اللجان التابع لها محافظة الطالب وفقًا للجدول المرفق طبقًا لمديرية كل طالب، حيث يقوم الطالب بتحرير استمارة التقدم لأداء الامتحان واستلام رقم الجلوس موضحًا به اللجنة التي سيؤدى الطالب الامتحان بها وذلك بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 22/7/2020.

وحددت الوزارة 4 قطاعات بالمحافظات التابعة لها والتي سيتقدم إليها الطلاب المتقدمون لأداء امتحانات تحديد المستوى، وهي كالتالي:

قطاع القاهرة: "مدرسة فتحية بهيج الإعدادية بنات"، والمحافظات التابعة لها هي: "القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – بني سويف – الفيوم".

قطاع الإسكندرية: " مدرسة المشير/أحمد بدوى الثانوية"، والمحافظات التابعة لها هي:  "الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – مطروح – الغربية".

قطاع المنصورة: "مدرسة المنصورة الثانوية بنين"، والمحافظات التابعة لها هي:  "الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – دمياط – الشرقية – شمال سيناء – جنوب سيناء".

قطاع أسيوط: "مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية"، والمحافظات التابعة لها هي:  "أسيوط – المنيا – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الوادي الجديد".

وطالبت الوزارة طلاب المحافظات التابعة لكل قطاع التوجه لمقر اللجنة، وذلك لتحرير استمارة التقدم لامتحان تحديد المستوى ومعرفة رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحان.
لأبنائنا في الخارج.. ننشر إجراءات التقدم للقبول بمدارس الثانوي ومسابقة Stem
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