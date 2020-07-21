تقرير استخباراتي يتهم روسيا باختراق استفتاء اسكتلندا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

حذرت لجنة مؤثرة من النواب اليوم، الثلاثاء، من أن النظام القانوني في المملكة المتحدة والأجهزة الأمنية غير مهيأة لمواجهة خطر التدخل الروسي المحتمل في الديمقراطية البريطانية.









وأفاد تقرير عن مزاعم بالتدخل الروسي في الشأن البريطاني، بأن هناك أدلة "موثوقة" على أن موسكو حاولت التأثير على نتيجة استفتاء الاستقلال الاسكتلندي 2014.









ولكن بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، قالت لجنة المخابرات والأمن إنها لم تقدم أي دليل على أن الكرملين سعى للتأثير على تصويت عام 2016.









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ومع ذلك، ألقى باللوم في هذا على فشل واضح من قبل الحكومة في إجراء أي تحقيق رسمي في مثل هذه المزاعم، حيث طالب مركز الدراسات الدولي الوزراء بإجراء تحقيق رسمي في حملة استفتاء الاتحاد الأوروبي.









وقالت اللجنة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إنه "سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، إثبات الأثر الفعلي لأي تدخل روسي ولكن يجب إجراء تحقيق مماثل للتحقيق الذي أجري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 لتحديد مدى أي تدخل محتمل".









ومع ذلك، رفضت الحكومة البريطانية على الفور تلك المزاعم بدعوى أنها أصرت على أنها لم تر "أي دليل على اي تدخل في استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي" وأن "وكالات المخابرات والأمن تنتج وتسهم في تقييمات منتظمة للتهديد الذي يشكله نشاط الدولة المعادية".









وقالت إنها "ستدرس دائمًا الاستخدام الأنسب لأي معلومات استخبارية تطورها أو تتلقاها"، وأنه "نظرًا لهذا النهج الطويل الأمد، فإن التقييم الاستعادي لاستفتاء الاتحاد الأوروبي ليس ضروريًا".