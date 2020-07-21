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منوعات

بإطلالة جذابة.. شاهد أحدث ظهور لـ سارة خليفة من أمام البحر

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:01 م
سارة خليفة
سارة خليفة
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محمد بدران

نشرت الإعلامية سارة خليفة جلسة تصوير جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سارة خليفة بإطلالة جذابة، على شاطئ البحر ترتدي كاش مايوه باللون الأبيض ونظارة شمس، واعتمدت على ترك شعرها الذهبي منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياج ناعم متناسق مع إطلالتها. 


يذكر أن سارة خليفة تعمل فى مجال الإعلام من عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار"، الذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.


وقدمت سارة خليفة مؤخرًا برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، وتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة والأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز الترندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.


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