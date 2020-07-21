محافظ كفر الشيخ يهنئ مدير الأمن والحكمدار الجديدين.. صور

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، اليوم الثلاثاء، اللواء خالد عزب ، بتوليه منصبه الجديد، مديرًا لأمن كفر الشيخ متمنيًا له دوام التوفيق في مهمته الوطنية لخدمة أهالي كفر الشيخ وفرض سيادة القانون.





كما هنأ محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام؛ لترقيته الجديدة، نائبًا لمدير أمن كفر الشيخ، خلفًا للواء أيمن لقية.





جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء اشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.





وكانت حركة وزارة الداخلية، قد تضمنت تعيين اللواء خالد عزب، مديرًا لأمن كفر الشيخ، خلفًا للواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، الذي جرى ترقيته مساعدًا لوزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا.





كما تضمنت الحركة ، أيضًا، تعيين اللواء إيهاب عطية، مديرًا للمباحث الجنائية، خلفًا للواء هيثم عطا، الذي جرى نقله إلى مديرية أمن الغربية.



