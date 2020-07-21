AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ مدير الأمن والحكمدار الجديدين.. صور

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:12 م
محافظ كفر الشيخ يهنئ
محافظ كفر الشيخ يهنئ مدير الأمن
Advertisements
محمود زيدان
هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اللواء خالد عزب، بتوليه منصبه الجديد، مديرًا لأمن كفر الشيخ متمنيًا له دوام التوفيق في مهمته الوطنية لخدمة أهالي كفر الشيخ وفرض سيادة القانون.

كما هنأ محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام؛ لترقيته الجديدة، نائبًا لمدير أمن كفر الشيخ، خلفًا للواء أيمن لقية.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء اشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وكانت حركة وزارة الداخلية، قد تضمنت تعيين اللواء خالد عزب، مديرًا لأمن كفر الشيخ، خلفًا للواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، الذي جرى ترقيته مساعدًا لوزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا.

كما تضمنت الحركة ، أيضًا، تعيين اللواء إيهاب عطية، مديرًا للمباحث الجنائية، خلفًا للواء هيثم عطا، الذي جرى نقله إلى مديرية أمن الغربية.


محافظ كفر الشيخ يهنئ مدير الأمن والحكمدار الجديدين.. صور
محافظ كفر الشيخ يهنئ مدير الأمن والحكمدار الجديدين.. صور
محافظ كفر الشيخ يهنئ مدير الأمن والحكمدار الجديدين.. صور
محافظ كفر الشيخ يهنئ مدير الأمن والحكمدار الجديدين.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. ننشر حركة المحليات الجديدة 2020

مواليد المنصورة وعمل بالمنوفية.. من هو اللواء أشرف موافي سكرتير عام كفرالشيخ الجديد

بعد نقله لـ البحر الأحمر.. محافظ كفر الشيخ يكرم سكرتير عام المحافظة.. صور

عبر فيديو كونفرانس.. محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 15 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة.. صور

تمهيدا لافتتاحه.. نقل 770 قطعة أثرية إلى متحف كفر الشيخ.. صور

نوبة انضباط.. محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات من الشوارع

ترشيحاتنا

الداخلية تمهل مالكي السيارات 3 أشهر.. غرامة 8000 جنيه بسبب الملصق الإلكتروني

بمشاركة السيسي .. اليوم قمة إفريقية مصغرة حول سد النهضة

سر تأخر الكاف عن حسم مصير نهائيات دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي

انخفاض كبير.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب

بعد أزمة المايوه الشرعي في مصر.. نجمات عالميات ارتدين البوركيني..صور

محافظ الإسكندرية: غرق 11 شخصا بشاطئ النخيل خلال أيام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للضرب.. 20 صورة لـ أماني السويسي خلال الفترة الأخيرة

دراسة: النساء الأقل استخداما للمكياج هن الأكثر سعادة

بسبب العدوى.. متعافية من كورونا تروي تفاصيل معاناتها من تساقط الشعر