آفاق تربوبة.. محافظ كفر الشيخ: إطلاق قناة تعليمية لبث المناهج مجانا

قرَّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إطلاق قناة تعليمية لتبُث المناهج التعليمية للطلاب بجلب أفضل هيئات التدريس وأشهرهم وأكثرهم خبرة في جذب الطلاب لديهم مما كانوا في تلك المراكز لبث الدروس مجانًا للطلاب، وأطلق عليها " آفاق تربوية ".





جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.





وقال محافظ كفر الشيخ، إن اطلاق القناة يهدف لإعداد وتوصيل المعلومات في جميع المواد الدراسية لأبنائنا الطلاب بالصف الثالث الثانوي بجميع تخصصاتهم، وحماية أبنائنا الطلاب من استنزاف اموال أُسرهم بمبالغ لا حصر لها ورفع العبء عن كاهل الأسر المصرية.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذا يأتي تماشيًا مع سياسة قيادتنا الحكيمة والمراقبة والمتابعة الجادة لما يقدم لأبنائنا الطلاب من معلومات ومصطلحات وجذب أبنائنا الطلاب لما هو مفيد من خلال التعليم عن بُعد وعدم التكدس في أماكن غير آدمية أو استخدام أساليب غير تربوية.