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محافظات

المركز التكنولوجي بديوان الدقهلية يستقبل 12500 مواطن منذ بدء التشغيل التجريبي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:35 م
المركز التكنولوجي
المركز التكنولوجي
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همت الحسينى
تابع اليوم الثلاثاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد  بديوان عام المحافظة مشيرا الى ان المركز منذ بدء تشغيله تجريبيا أوائل يونيه الماضى وحتى اليوم استقبل 12500مواطنا تقدموا بطلباتهم وشكواهم الى المركز.

فيما يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات السيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين بالمحافظات. 

واضاف انه يتم استقبال المواطنين داخل المركز  من الثامنه صباحا وحتى الواحده ظهرا ليتم بعد ذلك التوزيع للطلبات على الادارات المختصة بعد الواحده ظهرا وحتى انتهاء مواعيد العمل الرسمية، واضاف المحافظ ان هذا المركز يقدم خدماته للمواطنين   فى اطار منظومة الشباك الواحد فى كافة المجالات الخدمية والادارية التى تتعلق بحياة المواطن عملا على ارضاء المواطنين وتخفيف العبئ عنهم بالتنسيق مع كافه الادارات ومديريات الخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة. 

وأكد محافظ الدقهلية ان هناك تكليفات محدده للقائمين على المركز بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بالمركز حفاظا على سلامة وصحة الجميع ،واشار المحافظ ان فرق التطهير والتعقيم  تنفذ اعمالها يوميا فى التطهير والتعقيم  حفاظا على سلامة العاملين بالمركز والمترددين عليه.

وأضاف أن التوجيهات المستمرة للقائمين على المركز بضرورة حسن التعامل مع المواطنين بالابتسامه الصادقه والتى يصحبها جديه التعامل مع شكواه واعطائه الرد الذى يتعلق بشكواه بالتنسيق الكامل مع الادارات المختصة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية وفقا لطبيعه الشكوى.
المركز التكنولوجي بديوان الدقهلية يستقبل 12500 مواطن منذ بدء التشغيل التجريبي
المركز التكنولوجي بديوان الدقهلية يستقبل 12500 مواطن منذ بدء التشغيل التجريبي
المركز التكنولوجي بديوان الدقهلية يستقبل 12500 مواطن منذ بدء التشغيل التجريبي
المركز التكنولوجي بديوان الدقهلية يستقبل 12500 مواطن منذ بدء التشغيل التجريبي
المركز التكنولوجي بديوان الدقهلية يستقبل 12500 مواطن منذ بدء التشغيل التجريبي
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