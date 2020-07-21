محافظ الدقهلية: إزالة 380 حالة تعد منذ بدء التنفيذ بمراكز ومدن وأحياء المحافظة

تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ملف التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل معها بكل الحسم والحزم بنطاق المحافظات، وتزامنا مع انطلاق الموجة 16 لإزالة التعديات. تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال حملات الإزالة للتعديات،





فيما أكد المحافظ أن إجمالى ما تم إزالته حتى أمس الاثنين، بلغ 380 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة، وذلك منذ بدء اعمال الموجه الـ16 ، يوم الأربعاء 8 يوليو الجارى.





وأكد محافظ الدقهلية أن هناك تنسيقا كاملا مع اللواء رأفت عبد الباعث مدير الأمن و بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية ومراكز واقسام الشرطة بنطاق المحافظة لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأى تعديات أولًا بأول لإسترداد حق الشعب والدولة فى أراضيها



