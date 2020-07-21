محافظ الدقهلية: إزالة 380 حالة تعد منذ بدء التنفيذ بمراكز ومدن وأحياء المحافظة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال حملات الإزالة للتعديات، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ملف التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل معها بكل الحسم والحزم بنطاق المحافظات، وتزامنا مع انطلاق الموجة 16 لإزالة التعديات.
فيما أكد المحافظ أن إجمالى ما تم إزالته حتى أمس الاثنين، بلغ 380 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة، وذلك منذ بدء اعمال الموجه الـ16 ، يوم الأربعاء 8 يوليو الجارى.
وأكد محافظ الدقهلية أن هناك تنسيقا كاملا مع اللواء رأفت عبد الباعث مدير الأمن و بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية ومراكز واقسام الشرطة بنطاق المحافظة لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأى تعديات أولًا بأول لإسترداد حق الشعب والدولة فى أراضيها
وأوضح أن تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن هذه الموجة يأتى متواكبًا مع سلسلة الحملات التى قامت بها أجهزة المحافظة خلال الفترة الماضية لإزالة كافة أشكال التعدى وإتخاذ الإجراءات المشددة حيال كافة أشكال التعديات على أراضى الدولة تطبيقا للقانون بالحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين