محافظ الدقهلية: إزلة 301 حالة تعد على الأراضي خلال الموجة 16

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت، حملات الإزالة للتعديات بنطاق المحافظة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ملف التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل معها بكل الحسم والحزم بنطاق محافظات الجمهورية وانطلاق الموجة 16 لإزالة التعديات .





وأكد محافظ الدقهلية أن إجمالى ما تمت إزالته حتى اليوم يبلغ 301 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة منذ بدء اعمال الموجه المشار اليها يوم الأربعاء الماضى 8 يوليو الجارى وتشمل (259 حالة تعد بالمباني بمساحة 1035 م2- وعدد 42 حالة تعد بالزراعة بمساحة 3 أفدنة، و20 سهما) وتتبع لولاية الوحدات المحلية بنطاق المحافظة ، ولقطاعات الموارد المائية والرى والسكة الحديد والأوقاف والإصلاح الزراعى والطرق بنطاق مراكز ميت غمر وشربين وطلخا والمنصورة واجا والمنزلة والجمالية ومنية النصر وحى شرق وغرب المنصورة ونبروه ودكرنس ، والمطرية وبنى عبيد وبلقاس.





وأوضح المحافظ أنه تم اليوم فقط إزالة 37 حالة تعد بالبناء بمساحة 2653 م2 بعدد من المراكز المشار إليها وذلك ضمن العدد الاجمالى الذى تمت ازالته منذ بدء تنفيذ اعمال الموجة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية على أن هناك تنسيقاً كاملاً مع اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية و بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية ومراكز واقسام الشرطة بنطاق المحافظة لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأى تعديات أولًا بأول لاسترداد حق الشعب والدولة فى أراضيها .



