إزالة 220 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة منذ بدء التنفيذ في الدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اعمال حملات الازالة للتعديات بنطاق المحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن ملف التعديات على اراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية والتعامل معها بكل الحسم والحزم بنطاق محافظات الجمهورية وانطلاق الموجة 16 لازالة التعديات .









وأكد محافظ الدقهلية ان اجمالى ما تمت ازالته حتى اليوم يبلغ 220 حالة تعد على اراضى املاك الدولة منذ بدء اعمال الموجه المشار اليها فى 8 يوليو الجارى تم التعدى عليها بالبناء، وكذا التعدى عليها بالزراعة، وتشمل( 178 حالة تعد بالمباني بمساحة 16495 م- وعدد 42 حاله تعد بالزراعة بمساحة 3 أفدنة ،و3 أسهم) و تتبع لولاية الوحدات المحلية بنطاق المحافظة ، ولقطاعات الموارد المائيه والرى والسكه الحديد والاوقاف والاصلاح الزراعى والطرق بنطاق مراكز ميت غمر وشربين وطلخا والمنصورة واجا والمنزلة والجمالية ومنية النصر وحى شرق وغرب المنصورة ونبروه ودكرنس ، والمطرية وبنى عبيد .









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وأوضح المحافظ انه تم اليوم فقط ازالة 38 حالة تعد بعدد من المراكز المشار إليها وذلك ضمن العدد الاجمالى الذى تمت ازالته منذ بدء تنفيذ اعمال الموجة المشار اليها لازالة التعديات على املاك الدولة بالدقهلية وتشمل الحالات التى تمت ازالتها خلال يوم واحد فقط عبارة عن تعديات بالبناء بمساحة 6843 م2).









وأكد محافظ الدقهلية ان هناك تنسيقا كاملا مع اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية و بين مختلف جهات الولايه والوحدات المحلية ومراكز واقسام الشرطة بنطاق المحافظة لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأى تعديات أولًا بأول لاسترداد حق الشعب والدولة فى أراضيها .









وأضاف أن تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن هذه الموجة يأتى متواكبًا مع سلسلة الحملات التى قامت بها أجهزة المحافظة خلال الفترة الماضية لإزالة كافة أشكال التعدى واتخاذ الإجراءات المشددة حيال كافة اشكال التعديات على اراضى الدوله تطبيقا للقانون بالحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين .