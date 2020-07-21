حصول 36 مركزا للأنشطة البحرية و12 مركز غوص ويخوت سفارى على شهادة السلامة الصحية

قالت سامية سامى رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار؛ إلى أن 36 مركز للأنشطة البحرية و6 مراكز غوص و6 يخوت سفارى بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء قد تسلموا الأسبوع الماضي شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار ، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.





وأوضحت أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 23 مركز للأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر هم، دولفين اوسفلوج، و اكسترا فن اكوا سنتر، و مدرسة ويند سيرف البحر الأحمر، ووتر سبورت ماركتينج، واوليب اونا شتروس، وايبي اند فريندز، و تورنادو سيرف لرياضة الشراع، ومورننج ستار ٣، ومورننج ستار ٥، وتورناد ومارين فليت، وكورال تورز الجونة، وبلاي كايت، وبرادايس كايت سيرف، والباشا للرحلات البحرية، وهاي سرف، فان فلاي، ودولفين شيفيمين هورجادا، واو اتش تورز، وبوبوس لإدارة الأنشطة والرياضات البحرية – فندق بلو باى بيتش فورت ارابيسك – مكادى، وبلو وافز ايجيبت - فندق صن رايز جاردن بيتش، وبلو وافز ايجيبت – فندق صن رايز رويال مكادى، و فن اكوا – فندق هورجادا هيلتون ريزورت، و سامبو سي ترب اس اس تى – فندق فنادير؛ و ثلاثة مراكز للغوص بمحافظة البحر الاحمر هم، ايجيبت انترناشيول، و كريزى ويفز ستار، و دايف برو اكاديمى، وستة يخوت سفارى هم، لايت هاوس ميركل 1 ، والبرنسيس ليلة، و ايس بيرج، و ستار 4 ، و رد سي 1، و جلاكسي.





بالإضافة إلي 13 مركز للأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء هم، مركز سندباد جروب فندق مكسكانا للأنشطة البحرية، و فن دي فندق تركواز بيتش ، وفور ويفز فندق سي بيتش، و خمس دوائر 2100،و وندر لاند، و دهب ستارز،و فيتراتورايا، و سكوربيون للرحلات السياحية والألعاب المائية فندق مونفبيك، ومركز فان باى سى - فندق تروبيتال، و فان باى سى - قرية هابى لايف ، و مركز اكوا فن دهب للألعاب المائية.





وورد سى وتر ورلد - طابا هايتس، و ميدوس لإدارة ، وامتلاك نوادي الغوص والألعاب المائية. شاطيء فندق اكسبرينس سان جورج؛ و ثلاثة مراكز للغوص بجنوب سيناء هم، شمندرة دايف كلوب فندق شرم كلوب، و مركز البحر الأحمر فندق رينسنانس جولدن فيو، أم اتش أم للخدمات البحرية فمدق كينج سنفرو الفراعنة.





وأضافت سامية سامى، أنه بعد حصول هذه المراكز علي شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد اليخوت ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الحاصلة على الشهادة حتي الان إلي 157 يختا ومركزا للغوص والأنشطة البحرية، منهم 55 مركز غوص و 70 مركز للأنشطة البحرية و 35 يخت سفارى بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.





وتستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي باقي المراكز التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.





وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.



