مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف تتخطى الـ 50 مليون جنيه.. والإقبال المتزايد يعكس كرم المصريين وروح التكافل بينهم

قطعت وزارة الأوقاف شوطا كبيرا في مشروع صكوك الأضاحي لهذا العام حيث تخطى حجم مبيعاتها حتى الآن الـ 50 مليون جنيه بجميع المحافظات وهو ما يؤكد نجاح المشروع سنة بعد الأخرى حيث تستهدف الوزارة الوصول لـ 150 مليون جنيه هذا العام .





الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أكد أن ما تشهده وزارة الأوقاف من إقبال كبير على شراء صكوك أضاحي الأوقاف يؤكد كرم الشعب المصري العظيم وروح التكافل بين أبنائه وحرصهم على أداء شعيرة الأضحية سنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وسنة أبينا إبراهيم (عليه السلام) ، كما يعكس هذا الإقبال ثقة الشعب المصري العظيم في مؤسسات الدولة الوطنية.

وأضاف جمغة أن مبلغ الصك بالكامل يصل من يد المتبرع إلى أيدي الأسر الأولى بالرعاية أينما كانوا بعزة وكرامة ، مع حرص الوزارة على الوصول إلى المحتاجين المتعففين عن السؤال ، علمًا بأن جميع المبالغ المجمعة تحول إلى رءوس أضاحي بدون خصم أي جنيه واحد كمصروفات إعلانية أو إدارية أو خلافه على الإطلاق ، وأن ذبح رءوس الأضاحي يتم في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف مشترك لوزارتي الأوقاف والتموين، والطب البيطري.





وأوضح الوزير أن هدفنا هو الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية والمحتاجين أينما كانوا ، وأن نيسر على المضحين الذين يسعون لتحقيق سنة المصطفى (صلى الله عليه وسلم) بسهولة ويسر وفق الضوابط الشرعية والاشتراطات الصحية .





و في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الأوقاف والتموين وقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكول صكوك الأضاحي ، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتوفير رءوس الأضاحي وذبحها في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف وزارة الأوقاف ، ثم تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وتحت إشراف مشترك للأوقاف والتموين معًا ، حيث يتم توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية .





جدير بالذكر أن صكوك الأضاحي متوفرة بالطرق التالية :

1- اتصل أو أرسل رسالة (طلب صك) عبر الواتس على أي من الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258) متضمنة (الاسم – العنوان – عدد الصكوك)، يصلك مندوبنا حيث كنت.