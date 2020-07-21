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لدينا 208 محطات .. غازتك: تحويل السيارات للعمل بالغاز لا يؤثر على كفاءة المحرك

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، إن مصر تتمتع ببنية تحتية قوية من الغاز الطبيعي.

وأضاف  عبد الفتاح فرحات  في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" لدينا  208 محطة سيارات الغاز على مستوى الجمهورية، ووزارة البترول أنشأت شركتين للعمل في إنشاء محطات تموين غاز.

وتابع عبد الفتاح فرحات:"  لدينا 74  مركز تحويل  ولدينا وفرة من الغاز وزير البترول كان  يتفقد محطة تموين وتحويل سيارات للعمل بالغاز الطبيعي"، مضيفا:" نعمل على  تحويل ٥٠ الف سيارة ومن المتوقع ان يزيد الرقم عن هذا".

واكمل عبد الفتاح فرحات:"  الغاز الطبيعي لا يؤثر على كفاءة المحرك، لأان البنزين الحالي خالي من الرصاص والمحركات الحديثة لا تتأثر من العمل بالغاز الطبيعي".

ولفت عبد الفتاح فرحات:"  تحويل السيارة  للعمل بالغاز الطبيعي يستغرق  من ساعتين وحتى ٤ ساعات، ويتوجه الفرد بصورة  البطاقة والرخصة وايصال كهرباء ويتعاقد من سنة وحتى ٤ سنوات بفوائد مسيرة".

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