لدينا 208 محطات .. غازتك: تحويل السيارات للعمل بالغاز لا يؤثر على كفاءة المحرك

قال عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، إن مصر تتمتع ببنية تحتية قوية من الغاز الطبيعي. عبدالفتاحفرحاتتحتية





وأضاف عبد الفتاح فرحات في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" لدينا 208 محطة سيارات الغاز على مستوى الجمهورية، ووزارة البترول أنشأت شركتين للعمل في إنشاء محطات تموين غاز.





وتابع عبد الفتاح فرحات:" لدينا 74 مركز تحويل ولدينا وفرة من الغاز وزير البترول كان يتفقد محطة تموين وتحويل سيارات للعمل بالغاز الطبيعي"، مضيفا:" نعمل على تحويل ٥٠ الف سيارة ومن المتوقع ان يزيد الرقم عن هذا".





واكمل عبد الفتاح فرحات:" الغاز الطبيعي لا يؤثر المحرك، لأان البنزين الحالي خالي من الرصاص والمحركات الحديثة لا تتأثر من العمل بالغاز الطبيعي". على كفاءةخالي





ولفت عبد الفتاح فرحات:" تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي يستغرق من ساعتين وحتى ٤ ساعات، ويتوجه الفرد بصورة البطاقة والرخصة وايصال كهرباء ويتعاقد من سنة وحتى ٤ سنوات بفوائد مسيرة".



