محمية وادي الجمال..مالديف مصر التى لا يعرفها المصريون .. صور

محمية وادي الجمال أو " مالديف مصر " كما يسميها البعض ليست محمية عادية بل هى منطقة بكر كل حاجة فيها بخيرها والحيوانات البرية والبحرية فيها كثيرة ورائعة الجمالربما يرجع ذلك لعدم معرفة الكثير من الناس بـ المحمية ما ساعدها أن تحافظ على بيئتها من اى خلل او تدخل بشرى

تقع المحمية هى بعد مرسى علم بحوالى 50 كيلو، يوجد بها انواع نادرة من الأشجار والنخيل مثل شجر المانجروف الساحر المنظر وشجر الاكاسيا توفر اشجار المانجروف موطنًا لالاف الأنواع على جميع مستويات شبكات الغذاء البحرية والغابات، حيث تحمي الأشجار أنواعًا من الحشرات، وتحمي الطيور أيضًا في الفروع الكثيفة، فتعمل كمكان للتعشيش والراحة لمئات الطيور الساحلية المهاجرة ويقوم هذا النوع من الاشجار بتثبيت الشواطئ، وتقليل نسبة الملوحة بالمياه.





محمية وادى الجمال

تتميز بان لها ملامح طبيعية ذات قيمة جمالية رائعة ومناظر طبيعية ساحرة هي محمية صحاري تقع في جنوب محافظة البحر الأحمر في مصر، بمساحة إجمالية 7450 كم² وتضم قطاعًا من ساحل البحر طوله 60 كم، وعرضه 60 كم، منها 50 كم في جبال الصحراء الشرقية، والعشرة كيلومترات الباقية في البحر الأحمروتقع على بعد 350 كيلو متر جنوب الغردقة، وأعلنت كمحمية طبيعية عام 2002





محميات داخل وادى الجمال

وتنقسم محمية وادى الجمال إلى عدة محميات، وهى ثانى أكبر تجمع لطائر صقر الغروب ، إضافة إلى محمية منطقة "حنكوارب" التي تبعد 18 كيلو متر جنوبى وادى الجمال وهى تتميز بالشواطئ والشعاب المرجانية ٬ ثم محمية منطقة القلعان التى تبعد مسافة 9 كيلومترات شمال قرية حماطة، والعديد من أنواع الطيور المستوطنة والمهاجرة، ثم محمية جزر حماطة وهى تقع على بعد ميلين من الشاطئ المقابل منطقة حماطة وتتميز بأماكن لممارسة أنشطة السباحة والغوص.





عناصر المحمية

تحتوى المحمية على عدة عناصر اهمها حوض وادي الجمال هو أحد أكبر وأغنى أودية الصحراء الشرقية بالكائنات الحية وجبل حماطة وهو أعلى جبال الصحراء الشرقية، ويأوى تنوعًا أحيائيًا كبيرًا وتحتوى المحمية على أحراش المانجروف "الشورى" تمتد على طول أجزاء من سواحل المنطقة.





الشعاب المرجانية

تتواجد الشعاب المرجانية على طول الشاطئ،أو توجد كجزر مغمورة في وسط البحر، ولا تزال تحتفظ بطبيعتها البكرالى الان اما عن الحشائش البحرية ولها أهمية خاصة لبعض الكائنات النادرة لتتغذى عليها وتتكاثر الاسماك عن طريقها









الشواطئ البحرية بالمحمية

تتعدد الشواطئ البحرية بالمحمية وتتكون من عدة جزر تتكاثر بها الطيور والسلاحف البحرية وتتميز الشواطئ الرملية بكثرة السلاحف البحرية عليها وتعتبر من اهم الاماكن ذات التنوع الأحيائي وهو التعدد فى النظم البيئية وتكثر بها الكائنات الاحيائية سواء كانت برية أو بحرية.



