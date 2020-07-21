السودان: الاتفاق على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة

قال وزير الري السوداني ياسر عباس إنه تم الاتفاق في القمة الإفريقية المصغرة على تواصل المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي.





وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أكد عباس، أنه تم الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا خلال القمة الأفريقية المصغرة على استمرار المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة.





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وانطلقت اليوم أعمال القمة الأفريقية المصغرة لحل أزمة سد النهضة بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان.





وكان من المقرر أن تعقد القمة اليوم بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة كل من إثيوبيا والسودان، ورعاية جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.





وتأتي هذه القمة بعد ختام جولات المفاوضات الأخيرة التي استمرت على مدار 11 يوما بين اللجان الفنية والقانونية للدول الثلاث.





وانتهت جولة المفاوضات دون التوصل إلى حلول نهائية، فيما حذرت مصر الجانب الإثيوبي من اتخاذ خطوات أحادية الجانب.



