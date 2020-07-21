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أخبار العالم

السودان: الاتفاق على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:37 م
سد النهضة
سد النهضة
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شيماء مصطفى
قال وزير الري السوداني ياسر عباس إنه تم الاتفاق في القمة الإفريقية المصغرة على تواصل المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أكد عباس، أنه تم الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا خلال القمة الأفريقية المصغرة على استمرار المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة.

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وانطلقت اليوم أعمال القمة الأفريقية المصغرة لحل أزمة سد النهضة بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان.

وكان من المقرر أن تعقد القمة اليوم بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة كل من إثيوبيا والسودان، ورعاية جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. 

وتأتي هذه القمة بعد ختام جولات المفاوضات الأخيرة التي استمرت على مدار 11 يوما بين اللجان الفنية والقانونية للدول الثلاث.

وانتهت جولة المفاوضات دون التوصل إلى حلول نهائية، فيما حذرت مصر الجانب الإثيوبي من اتخاذ خطوات أحادية الجانب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أمس في اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، التزام بلاده بالعمل على تحقيق اتفاق عادل ومرضي للأطراف الثلاثة في أزمة سد النهضة.
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