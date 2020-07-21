انطلاق أعمال القمة الأفريقية المصغرة حول سد النهضة

انطلقت اليوم أعمال القمة الأفريقية المصغرة لحل أزمة سد النهضة بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان.





وكان من المقرر أن تعقد القمة اليوم بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة كل من إثيوبيا والسودان، ورعاية جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.





وتأتي هذه القمة بعد ختام جولات المفاوضات الأخيرة التي استمرت على مدار 11 يوما بين اللجان الفنية والقانونية للدول الثلاث.





وانتهت جولة المفاوضات دون التوصل إلى حلول نهائية، فيما حذرت مصر الجانب الإثيوبي من اتخاذ خطوات أحادية الجانب.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أمس في اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، التزام بلاده بالعمل على تحقيق اتفاق عادل ومرضي للأطراف الثلاثة في أزمة سد النهضة.