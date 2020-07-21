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تعليم

وزير التعليم: الدروس ممنوعة والسناتر مقفولة والوزارة ستعوض الطلاب دراسيا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:41 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الدروس ممنوعة والسناتر مقفولة، والوزارة ستوفر مصادر تعلم كافية لكي يعتمد عليها الطلاب، والمعلمون سيلتزمون بالحضور.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه سيتم توفير الأدوات الرقمية اللازمة، وبالتالي لا حاجة للدروس بعد الآن.

وأضاف "هناك فوضى تعليمية على وسائل التواصل الاجتماعي ، وهذا غير مقبول ، فأي مادة علمية تقدم للطلاب بشكل غير مرخص الوزارة لن تكون مسئولة عن سلامتها".

وأشار إلى أن الوزارة ستوفر كافة الأشكال الدراسية المعتمدة، لنوفر على الأهالي الأموال التي كانوا يدفعونها في الدروس الخصوصية.
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