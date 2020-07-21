هذه إجراءات الغزل والنسيج لتطوير المحالج.. والسبب التصدير ودعم الاقتصاد





وفقا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة قطاع الأعمال العام، فقد تم اعادة هيكلة 25 محلجا للأقطان كانت قديمة واستحداثها بـ11 محلجا يعتمد علي التكنولوجيا الحديثة كان من بينها محلج الفيوم المتطور، واستهداف اعداد 10 محالج أخري متطورة بعد انتهاء الدراسات الفنية الخاصة بها خلال الفترات القادمة.





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ذكر التقرير أن خطة التطوير علي مستوي قطاع الغزل والنسيج البالغ تكلفتها 21 مليار جنيه والتي تضمنت اندماج 9 شركات حلج وكبس في كيان واحد، بالإضافة لدمج 22 شركة غزل ونسيج و صباغة في 9 شركات كبري وفقا لدراسة مكتب وانر الاستشاري العالمي.





تستهدف الشركات المقرر دمجها تطوير 3 مراكز رئيسية لتطوير صناعة الغزل والنسيج و التوجه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الملابس الجاهزة و التوجه للتصدير، بحيث يتم انتاج ملابس ومنسوجات شعبية







اعتمدت خطة تطوير شركات الغزل والنسيج ومحالج الأقطان وفقا للتقرير، تطوير ماكينات صناعة الغزل والنسيج و فض التشابكات المالية مع بعض الجهات الحكومية المدينة للشركات من بينها بنك الاستثمار القومي بالإضافة لإعادة استغلال الأصول غير المستغلة لتحقيق قيمة مضافة بالاعتماد علي التكنولوجية المتطورة.





بالإضافة للحصول علي تمويلات من البنوك و المؤسسات المالية ليتم تدبير 1.5 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي و 540 مليون يورو من المؤسسات الأجنبية لعقود توريد الماكينات.





ونجحت شركة الغزل والنسيج القابضة، تنفيذ منظومة جديدة لاستلام وتجارة القطن تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف موسم 2019، في إطار تفعيل توصيات اللجنة الوزارية للقطن المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإعداد تصور كامل لمنظومة القطن بدءًا من الزراعة والتجارة إلى الصناعة، بمشاركة وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.اعتمدت المنظومة الجديدة على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة خلال موسم الجني في مراكز للتجميع أدارتها إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتقديم سعر ملائم للفلاح قائم على نظام المزايدة، لتشجيعه على الحفاظ على أقطانه من التلوث. وتم تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلى الوزارات الثلاث والجهات المعنية لوضع الخطة وآليات التنفيذ للمنظومة الجديدة، التي أوصت بتعميم التجربة في باقي المحافظات موسم 2020.