إيجاد حل سياسي.. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف التصعيد في ليبيا

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى وقف التصعيد الجاري في ليبيا وإيجاد حل سياسي للأزمة، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة "العربية".

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان: "يجب أن تتوقف دعوات الجهات الفاعلة الإقليمية في الصراع الليبي من أجل التحرك.. أن التهديدات باللجوء إلى التدخل العسكري خطيرة ولا بد من إيجاد حل سياسي".

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان: "يجب أن تتوقف دعوات الجهات الفاعلة الإقليمية في الصراع الليبي من أجل التحرك.. أن التهديدات باللجوء إلى التدخل العسكري خطيرة ولا بد من إيجاد حل سياسي".

وكان وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف ونظيره المصري سامح شكري أكدا لا يوجد بديل لحل الوضع في ليبيا إلا من خلال الحل السلمي والسياسي.





وخلال اتصال هاتفي، شدد الجانبان على ضرورة استئناف المفاوضات بمشاركة جميع الأطراف الليبية بما يتماشى مع قرارات مؤتمر برلين المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510.



