الحج في زمن كورونا.. السعودية تحارب الفيروس بهذة الشنطة

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن إرسال " حقيبة الحاج" لكل من سيقوم بأدء شعيرة الحج لهذا العام الي منازلهم عبر البريد السعودي.





وأوضحت الوزارة في تصريحات صحفية لها اليوم ان الحقيبة تتكون من كتيب حج "دليل الحاج والمعتمر"، وكمامة، وحقيبة صغيرة لحفظ الوثائق، وأدوات الحلاقة، وأدوات العناية الشخصية، وحصى للجمرات، وإحرام وذلك وفق ما اوردته صحيفة سبق السعودية.





جدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة حريصة على توفير جميع احتياجات حجاج هذا العام الاستثنائي، وفقًا للاحترازات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.





كما إشتملت " حقيبة الحاج" علي سواكًا، ومظلة شمسية، وسجادة، ومعقمًا غير معطِّر، وأدوات الراحة.