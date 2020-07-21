AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة رومانسية.. أحدث ظهور لـ جمال عبد الناصر وزوجته

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:56 م
جمال عبد الناصر وزوجته
جمال عبد الناصر وزوجته
Advertisements
محمد بدران
شارك الفنان جمال عبد الناصر، متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر جمال عبد الناصر، بصحبة زوجته الفنانة فاطمة الكاشف في أحدث ظهور لها، ونالت إعجاب متابعيه.

وعلق جمال عبد الناصر على الصورة قائلًا: "حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، بتقدم أحلى فرحة ومعاها ١٠٠ مسا"

يذكر أن آخر أعمال الفنان جمال عبد الناصر كان مسلسل "حكايتي"، وعرض في السباق الرمضاني 2019،وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.

وشاركه في بطولته: الفنانة ياسمين صبرى ووفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صباح التفاح.. نسرين طافش تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

لمساعدة أهل سوريا.. نسرين طافش تعلن عن تفاصيل حملة "100 مليون"

نسرين طافش تعلن مواعيد إعادة مسلسلها "ختم النمر"

90 % من حياتك ردة فعل.. نسرين طافش توجه حكمة مهمة لمتابعيها

هنادى مهنا تخطف الأنظار على شاطئ البحر.. شاهد

بونجور يا حلوين.. شاهد أحدث ظهور للفنانة سيرين عبد النور

ترشيحاتنا

أول تعليق لـ رئيس الوزراء السوداني بعد انتهاء القمة المصغرة حول سد النهضة

نوع من التوابل يقضي على حب الشباب خلال أيام

كرة يد.. الأهلي يحسم صفقة قوية واللاعب يصل القاهرة غدا للتوقيع

أردوغان يعترف بإرسال دواعش إلى سيناء ..شاهد

حكومة الوفاق تصعد وتراوغ بعد موافقة البرلمان المصري على إرسال قوات مسلحة لخارج البلاد

رانيا فريد شوقي تنشر صورة مع أولاد شقيقتها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصنيفها من أجمل نساء العائلات الملكية .. أجمل صور للملكة رانيا

دراسة تحذر: فيروس كورونا يسبب مرض نادر في الدماغ

هاني الناظر يحسم الجدل بشأن البوركيني