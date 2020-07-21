بإطلالة رومانسية.. أحدث ظهور لـ جمال عبد الناصر وزوجته

شارك الفنان جمال عبد الناصر ، متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر جمال عبد الناصر ، بصحبة زوجته الفنانة فاطمة الكاشف في أحدث ظهور لها، ونالت إعجاب متابعيه.





وعلق جمال عبد الناصر على الصورة قائلًا: "حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، بتقدم أحلى فرحة ومعاها ١٠٠ مسا"





يذكر أن آخر أعمال الفنان جمال عبد الناصر كان مسلسل "حكايتي"، وعرض في السباق الرمضاني 2019،وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.



