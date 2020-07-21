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منوعات

فرار أب من الحجر الصحي لحضور زفاف ابنته

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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نهى حمدي
زفاف الأبنة ذاك اليوم الذي ينتظره الأب بلهفة وشوق للإطمئنان على طفلته مع الرجل المناسب، وقد يصنع المستحيلات من أجل رؤية هذه اللحظات، هذا ما فعله الأب التونسي الذي فر هاربًا من الحجر الصحي لحضور حفل زفاف ابنته. 

في صباح اليوم الثلاثاء تلصص الأب على الحركة داخل الحجر الصحي الإجباري في مدينة القلعة الكبرى، حتى فر في اللحظة المناسبة كي يلحق بعقد قران ابنته، بحسب ما نشرت صحيفة "الشروق" التونسية. 

كان الأب من العالقين في ليبيا وفور العودة وتم إيداعه بالحجر الصحي الإجباري في مركز الحجر الصحي بمدينة القلعة الكبرى بـ ولاية سوسة، بسبب فيروس كورونا المستجد. 

حاول الأب الهروب إلى مدينته وهي عون الرحمة، ولكن محاولاته بأت بالفشل حيث تم إعلان وحدات الحرس الوطني بهروب الرجل، ونجحت في القبض عليه وإعادته إلى الحجر الصحي. 

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