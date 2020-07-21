الوضع قد يسوء.. ترامب يطالب الأمريكيين بارتداء الكمامات للوقاية من كورونا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمريكيين بارتداء الكمامات عندما لا يكون لديهم القدرة على التباعد الاجتماعي.





وأضاف ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه من الضروري الابتعاد عن أماكن التجمعات، لافتا إلى أنه قد يسوء الوضع بسبب كورونا قبل حدوث تحسن.





وأشار خلال إفادته الصحفية بشأن تطورات فيروس كورونا في البلاد، إلى أنه لا يبعث برسائل متضاربة بشأن ارتداء الكمامة.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تراجع عن موقفه الرافض لارتداء الكمامة، وذلك عقب ظهوره لوقت قصير مرتديا الكمامة، معتبرا أن ذلك عملا وطنيا.





وكتب ترامب، في تغريدة على "تويتر": "كثيرون يقولون إن وضع كمامة هو عمل وطني؛ حين تستحيل ممارسة التباعد الاجتماعي.. ولا أحد أكثر وطنية مني".