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أخبار العالم

تصريح صادم بعد العودة.. ترامب: الوضع قد يزداد سوءًا بسبب كورونا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:42 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن جائحة فيروس كورونا، ستزداد سوءًا على الأرجح قبل أن تتحسن.

جاءت تصريحات ترامب في أول مؤتمر صحفي له يقدمه في البيت الأبيض عن فيروس كورونا، منذ أبريل الماضي.

وقال ترامب: "من المحتمل، لسوء الحظ، أن يزداد الوضع سوءًا قبل أن يتحسن ، وهو شيء لا أحب قوله ولكن هذا هو الحال".

وأضاف ترامب: "لو لم نغلق حدودنا أمام القادمين من الصين وأوروبا في بداية أزمة فيروس كورونا لتضاعف عدد الوفيات إلى 3 أو 4 أضعاف".

وأشار إلى أنه لا يمكن للشعب الأمريكي أن يحاكمه فقط في مجال مكافحة كورونا.

واستأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإفادات الخاصة بفيروس كورونا، إذ أكد البيت الأبيض أنه سيركز على إنجازاته والتطورات الإيجابية المتعلقة بالعلاج واللقاحات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، في تصريح لقناة "فوكس نيوز"، أن الإفادات الصحفية قد تكون يومية، وستعقد عادة في الساعة الخامسة أو السادسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأضافت أن ترامب يعتزم عند العودة إلى المنصة للحديث عن فيروس كورونا، تلقي الأسئلة وإعلان الكثير من الأنباء السارة عن العلاج واللقاحات وسبل المضي قدما بشأن هذا الفيروس وإبراز استجابة أمريكا التاريخية أيضا.
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