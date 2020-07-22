البنك الأهلي: سندات التعمير للتوريق تدعم إنشاء مدن الجيل الرابع

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بالمناطق الأكثر ازدحامًا في مصر والذي يُعد أحد أهم استراتيجيات الدولة ورؤية مصر 2030.

وتولي

دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع كل من البنك التجاري الدولي، البنك العربي الأفريقي الدولي، و

، بينما شارك في الاكتتاب العديد من المؤسسات المالية الدولية والمحلية وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفا بنك ايجيبت، وبنك قناة السويس.