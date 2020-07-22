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اقتصاد

البنك الأهلي: سندات التعمير للتوريق تدعم إنشاء مدن الجيل الرابع

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:01 ص
البنك الأهلي
البنك الأهلي
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محمد يحيي
قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري ، إن عملية التوريق وطرح سندات بقيمة 10 مليارات جنيه، لصالح شركة التعمير للتوريق ، تستهدف تمكين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع .

وأوضح  في تصريحات له، أن من بين المناطق تشمل  العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، معتبرا أن ذلك يساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة ودعم خطط التنمية في مصر.

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وتسعى  تلك الإجراءات لتخفيف حدة التكدس السكاني بالمناطق الأكثر ازدحامًا في مصر والذي يُعد أحد أهم استراتيجيات الدولة ورؤية مصر 2030.

وتولي البنك الأهلي المصري دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع كل من البنك التجاري الدولي، البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك التعمير والإسكان ، بينما شارك في الاكتتاب العديد من المؤسسات المالية الدولية والمحلية وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفا بنك ايجيبت، وبنك قناة السويس.

كما تولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، بينما تولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ، أما دور المستشار القانوني لعملية التوريق فيقوم به مكتب الدريني وشركاه.
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