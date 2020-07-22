رسميا .. ميلان يجدد ثقته في بيولي حتى 2022

أعلن نادي ميلان رسميا، عن بقاء المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، للموسم القادم، على الأقل؛ ليواصل مسيرته التدريبية مع الروسونيري بعد نتائجه الرائعة مع الفريق.





وحقق ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي عودة قوية منذ استئناف الدوري ففاز في 7 مباريات بينها على كل من "لاتسيو ويوفنتوس ونابولي" وتعادل في اثنتين.





وجاء التأكيد على تجديد عقد بيولي حتى يونيو من عام 2022 عبر الموقع الرسمي للنادي الأحمر والأسود قبل لحظات.





وجاء في إعلان النادي على الموقع الرسمي : "يُعلن نادي إي سي ميلان عن الوصول لاتفاق مع ستيفانو بيولي لتمديد عقده كمدرب للفريق الأول لمدة عامين".





وصعد ميلان إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 59 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن روما الذي يلتقي سبال، الأربعاء، و3 نقاط عن نابولي الذي يلعب مع بارما. وأدنى ترتيب يمكن أن يحتله ميلان بعد هذه النتيجة هو المركز السابع المؤهل إلى الدوري الأوروبي كون نابولي توج بكأس إيطاليا.