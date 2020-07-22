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أخبار العالم

محمد بن زايد عن الحالة الصحية للملك سلمان: حمدًا لله الذي مَنّ عليه بالشفاء

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:35 ص
محمد بن زايد والملك
محمد بن زايد والملك سلمان
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قسم الخارجي
علق الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، على تطورات الحالة الصحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال محمد بن زايد في تغريدة على تويتر "حمدا لله الذي منّ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالشفاء.. سررت بالاطمئنان عليه هاتفيا.. نسأل الله تعالى أن يحفظه ويرعاه ويديم عليه الصحة والعافية والعمر المديد.. ويبقيه ذخرا لوطنه وشعبه وأمته العربية والإسلامية".

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وأجرى بن زايد، مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا اطمأن خلاله على صحة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وعقد مجلس الوزراء السعودي،  جلسته برئاسة العاهل السعودي، عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

كان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات بسبب التهاب في المرارة.
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