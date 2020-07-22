فلا نامت أعين الجبناء.. نبيل الحلفاوي يدعم الجيش بعد إحباط هجوم بئر العبد الإرهابي

علّق الفنان نبيل الحلفاوى من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على إحباط القوات المسلحة، لهجوم إرهابي في بئر العبد . على إحباط القوات المسلحة، لهجوم إرهابي في بئر العبد .

وقال "الحلفاوى" من خلال تغريدته: " رجالة مصر على كل الحدود شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.. برا وبحرا وجوا".





وتابع "الحلفاوى": "فلا نامت أعين الجبناء.. والعملاء".





القوات المسلحة أحبطت محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربات وعدد من العناصر التكفيرية. يُذكر أن









وأكدت القوات المسلحة على استمرار جهودها فى تأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

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