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فن

فلا نامت أعين الجبناء.. نبيل الحلفاوي يدعم الجيش بعد إحباط هجوم بئر العبد الإرهابي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:43 ص
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
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شروق حمدى
علّق الفنان نبيل الحلفاوى من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على إحباط القوات المسلحة، لهجوم إرهابي في بئر العبد . 
وقال "الحلفاوى" من خلال تغريدته: "رجالة مصر على كل الحدود شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.. برا وبحرا وجوا".

وتابع "الحلفاوى": "فلا نامت أعين الجبناء.. والعملاء".

يُذكر أن القوات المسلحة أحبطت محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربات وعدد من العناصر التكفيرية.


وأكدت القوات المسلحة على استمرار جهودها فى تأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

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