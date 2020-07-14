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فن

نبيل الحلفاوي يرفض عملا فنيا عُرض عليه: أسوأ فترات حياتي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:04 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم

عبَّر الفنان نبيل الحلفاوي عن استيائه الشديد؛ بسبب الظروف التي يمر بها في الفترة الحالية. 

وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "‏لأول مرة منذ بدأت مشواري الفني، أجدني غير مقبل على العمل.. رغم جودة النص، وحبي لدوري به".

وأضاف: "المناخ خانق، بقيود وقلق وتوتر، وانشغال بغير معايشة العمل الفني، إلى جانب ظروف خاصة؛ تجعل وجودي في المنزل ضرورة حيوية". 

وأكمل "من أسوأ فترات حياتي.. ولكني أحمد الله في كل لحظة لا أمر فيها بالأكثر سوءا". 

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وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع "فتحي عبدالوهاب، طارق لطفي، خالد الصاوي"، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذي تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.

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