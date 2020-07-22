قبل بدء المباريات.. 28 حالة إصابة تهدد عودة الدوري

أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أنه تم اكتشاف 18 حالة مصابة بكورونا داخل فريق الإنتاج الحربي بعد خضوعهم للمسحات.



وأضاف سلطان ان فريق الإنتاج عقب عودتهم من المعسكر في شرم الشيخ؛ تم خضوعهم لمسحات واكتشفنا إصابة ١٨ فرداً بفيروس كورونا.

وتابع أنه تم إخطار اللاعبين بالخضوع للعزل المنزلي خلال الفترة القادمة للاطمئنان على صحتهم .

و أكد الدكتور محمد سلطان أنه يوجد تهاون كبير في معسكرات بعض الاندية خلال الفترة الماضية مشيرًا إلى أن لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع التعليمات الخاصة للوقاية من فيروس كورونا وعلى الاندية الحرص الشديد على اتخاذ الجدية مع اللاعبين خلال الفترة القادمة للحفاظ لاعبينا .





كما أعلن النادي المصري البورسعيدي ظهور حالة إيجابية بين صفوفه، إذ تم التأكد من إصابة عامل المهمات، ويقول طارق العشري؛ المدير الفني للفريق، عن الحالة: "الجميع في المعسكر يعيش حالة من التوتر، لأن العامل كان مخالطًا لنا جميعًا، بجانب أن معنا فرق طنطا وطلائع الجيش في نفس مكان المعسكر".





وفي السياق نفسه، أعلن نادي سموحة إصابة مدافعه محمد كوفي، بالفيروس، لتزداد الأمور توترًا بين معسكر الزمالك في برج العرب بالإسكندرية، إذ التقى الفريقان وديًا يوم الأحد الماضي.





كما أظهرت نتيجة المسحة الطبية الرابعة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، التي أجراها لاعبو الإسماعيلي وجهازه الفني عن إصابة حالتين بالجهاز الإداري للفريق بالإضافة إلي إصابة محمد حمدي زكي لاعب الفريق.





وكان الإسماعيلي خضع المسحات الثلاث السابقة، نتيجة المسحة الأولى أظهرت حالتي إصابة نادر رمضان لاعب الفريق وأيمن عوض الله أحد أعضاء الجهاز الطبي للفريق، إضافة إلى الزمالك الذي أعلن سابقا عن إصابة حالتين هم إداري وحارس الفريق محمد عواد.





يُذكر أن اتحاد الكرة، حدّد 6 أغسطس المقبل، موعدا لاستكمال مسابقة الدروي، بعد توقف طويل، بسبب فيروس كورونا.