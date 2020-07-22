بسبب كورونا.. الاقتراض الحكومي ببريطانيا يققز لمستوى قياسي في 3 أشهر

قفز الاقتراض الحكومي في بريطانيا إلى مستوى قياسي عند 128 مليار جنيه استرليني (حوالي 162 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2020-2021 عندما كانت إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا في ذروتها.





ويعادل هذا أكثر من ضعفي إجمالي الاقتراض للسنة المالية السابقة بكاملها، ويعتقد معظم الخبراء الاقتصاديين أن الاقتراض الحكومي في بريطانيا هذاالعام سيكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية قياسا إلى حجم الاقتصاد.





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وعقب نشر الأرقام، أطلق وزير المالية ريشي سوناك مراجعة طال تأجيلها للإنفاق الحكومي، لكن محللين يشكون في أن الاقتصاد سيكون قويا بما يكفي لأن يبدأ سوناك تشديد سياسة المالية العامة في وقت لاحق هذا العام.





ويبلغ دين القطاع العام، مع استبعاد البنوك المملوكة للدولة، الآن 1.984 تريليون استرليني أو 99.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وقال مكتب الإحصاء إن هذا هو أعلى عبء للدين منذ عقد الستينات في القرن الماضي.