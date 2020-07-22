في 24 ساعة.. البرازيل تسجل أكثر من 41 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت البرازيل، اليوم الأربعاء، ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بالحالات التي تم تسجيلها بالأمس.





وقد أعلنت السلطات الصحية في البرازيل أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 41008 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى نحو 2.2 مليون.





وأضافت الصحة البرازيلية أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد 19"، وصل إلى 81487 بعد تسجيل 1367 حالة في الساعات الـ24 الماضية.





وفي اليوم السابق، سجلت الصحة البرازيلية أكثر من 23 ألف إصابة و716 وفاة.



