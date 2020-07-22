مواجهات بين الشرطة الأمريكية ومحتجين في بورتلاند.. شاهد

أفادت وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الأربعاء، باندلاع مواجهات بين الشرطة الأمريكي ومحتجين في بورتلاند.









وقد اجتمع أكثر من 1000 شخص، أمس الثلاثاء، في قلب المدينة لـ الليلة الثانية على التوالي للاحتجاج على عنف الشرطة والعنصرية النظامية.









ومنذ أواخر مايو، يجتمع البورتلانديون كل ليلة للمطالبة بإصلاحات لنظام العدالة الجنائية، بعد وفاة جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية، إلا أن الحشود انخفضت في أواخر يونيو.









ولكن مع الاستخدام المتكرر للقوة من قبل ضباط اتحاديين ضد بمواطني المدينة أصبحت الحشود أكبر وجلبت الأنظار إلى بورتلاند.









بدوره، قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف إنهم "لن يتراجعوا" في جهودهم لحماية المباني الحكومية في بورتلاند.









وبحسب شبكة "بي بي سي"، قال ولف: "إذا كنت مثيرا للشغب تتطلع إلى إلحاق الضرر بالممتلكات الفيدرالية أو ضباط إنفاذ القانون، فأنت بحاجة إلى إيجاد عمل آخر".









وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أرسل وكلاء اتحاديين إلى بورتلاند في أوريجون لإنهاء أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للعنصرية هناك.









لكن عمدة بورتلاند دعاهم إلى مغادرة المدينة الأمريكية.