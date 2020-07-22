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حوادث

بسبب ماس كهربائي.. إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بسوهاج

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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خالد رياض
أصيب 3 اشخاص بحروق متفرقة اثناء مشاركتهم في اخماد حريق اندلع بسطح منزل مكون من 5 طوابق بجوار مصنع الهدرجة بمدينة ناصر بسوهاج.

تمكنت قوات الحماية المدينة من السيطرة علي الحريق، وتم نقل المصابين الي مستشفي سوهاج الجامعي، وتبني ان سبب الحريق ماس كهربائئ.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي اخطارا بنشوب حريق بسطح منزل بمدينة ناصر، أنتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بسطح منزل مكون من 5 طوابق ملك " محمد.س.ع" 42 عاما محاسب ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

أصيب في الواقعة كل من علي محمد، ٤٢ عاما مصابا بحروق بالذراع الايسر من الدرجة الثانية بنسبة 20٪، زياد محمد حسن، ١٦ عاما مصابا بحروق من الدرجة الثانية بالذراع الايسر والقدمين، بنسبة 45٪، عبد الهادي محمد، ٦٠ عاما مصابا بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة بنسبة 80٪ أثناء مشاركتهم في إخماد الحريق.

بسؤال المصابين رجحوا أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من ماكينة لحام حال قيام المصابين ببعض أعمال التشطيبات "أنشاء جمالون حديد أعلي سطح المنزل" وأضافوا إحتراق بعض المخلفات أعلي سطح المنزل ونفوا الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحضر اللازم، ,اخطرت النيابة العامة.

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