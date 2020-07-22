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توك شو

روكسي.. تعرف على أول جراچ مصري إلكتروني في الشرق الأوسط

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:44 ص
محمود فراج رئيس مجلس
محمود فراج رئيس مجلس إدارة شركة جراج روكسي
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، تقريرا عن جراج روكسي، أول جراج إلكتروني ذكي في الشرق الأوسط، بتكلفة تصل لـ 460 مليون جنيه، حيث يعمل بنظام إلكتروني كامل.


وقال محمود فراج، رئيس مجلس إدارة شركة جراج روكسي، إن شبكة الطرق وتطويرها شيء مهم جدًا، وتصحبها الجراجات، مشيرًا إلى أن جراج روكسي يقع على مساحة 40 ألف مربع، وهو الأكبر تحت سطح الأرض على مستوى العالم بسعة 908 سيارات.


وأوضح أن السيارة تنزل بشكل أوتوماتيكى تحت سطح الأرض، ويستلمها روبوت حتى مكانها المخصص، مضيفًا: "تعريفة الساعة 10 جنيهات، وتم تخفيض اشتراكات اليوم الكامل، بجانب المبيت ويصل لـ 1250، ونستهدف جذب أكبر عدد من السكان".


وأشار الى أنه تم الانتهاء من عمليات الحفر فى المرحلة الثانية، ويتبقى المبنى الخرساني، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية خلال 12 شهرًا.
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