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تعليم

وسط إجراءات احترازية..طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الإنشاء "أدبي"

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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سيد أحمد- ابانوب نبيل
واصل طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية، امتحانات نهاية العام، حيث أدى طلاب القسم الادبى الامتحان في مادة الإنشاء، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.


ورصدت عدسة " صدى البلد " إجراءات التعقيم الاحترازية للحد من كورونا حيث تولى القائمون على اللجان، إجراءات التعقيم للطلاب والطالبات، حيث تم قياس درجات الحرارة وتعقيم الأيدي قبل الدخول والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة الواقية.


يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019 /2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، بإجمالى عام 128495 طالبًا.


كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.


ويشار إلى أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتساب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

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