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رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:42 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسراء أشرف
يستضيف فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره تشيلسي، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ37 من الدوري الإنجليزي.


موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي
وتنطلق صافرة اللقاء بين الريدز والبلوز، في تمام التاسعة والربع مساءً، على ملعب "آنفيلد"، وتُنقل المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس 1، 2 بتعليق عصام الشوالي.


وحسم ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، ليقف على منصة التتويج للمرة الأولى، بعد أن غاب اللقب عن أسوار "آنفيلد" أكثر من 30 عامًا.


ومن المقرر أن يتسلم ليفربول كأس بطولة الدوري الإنجليزي في احتفالية خاصة على ملعب "أنفيلد"، وذلك عقب انتهاء مباراته أمام تشيلسي.

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