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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: الضغط على إيران أعاق تمويل الميليشيات.. وندعم اللبنانيين مع مواصلة العقوبات على حزب الله

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:07 م
دعاء أبوهشيمة
أكدت متحدثة بالخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن سياسة الضغط الأقصى التي تتبعها واشنطن تجاه إيران أعاق تمويل طهران للميليشيات.


وفي تصريحات خاصة لشبكة "العربية"، قالت المتحدثة الأمريكية إن واشنطن ترغب في منع إيران من حيازة سلاح نووي وباليستي.


وأضافت أن العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران نجحت في إخراج شركات عدة من إيران.


وحول الأزمة القضية اللبنانية، قالت المتحدثة إن الولايات المتحدة تمارس ضغطا اقتصاديا قاسيا على حزب الله، وحثت الدول على الانضمام إليهم في سياسة الضغط.


كما شددت على دعم بلادها لـ اللبنانيين مع مواصلة العقوبات على حزب الله.
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