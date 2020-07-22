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حوادث

بدء محاكمة سما المصري بسب وقذف ريهام سعيد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:23 م
صدى البلد
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رامي المهدي و اسلام مقلد
بدأت المحكمة الاقتصادية منذ قليل  ثاني جلسات محاكمة سما المصري في دعوي سب وقذف ريهام سعيد .

وتضمن أمر إحالة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية أنها في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد وقد تضمن الأمر طعنًا في عرضها ونشرت بذلك مقطع وقامت بإرساله لأصدقائها عبر تطبيق الواتس اب وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .

وأشار أمر الإحالة أن سما المصري سبت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد بأن وجهت لها العبارات والألفاظ وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور وجهت إليها فيه العبارات المبينة وصفها سب وقذف ونشرت ذلك المقطع ارسلته إلي أصدقائها عبر تطبيق الواتس اب .

وأكد أمر الإحالة انها اعتدت علي المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور وجهة فيه الي ذلك المقطع بارساله الي اصدقائها عبر تطبيق الواتس اب ، وقامت بنشر معلومات واخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تستسهل خصوصية المجني عليها ريهام سعيد بان ارتكبت الافعال محل الاتهام الاول وارسالها الي اصدقائها عبر تطبيق الواتس اب علي النحو المبين بالتحقيقات .


يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس  بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر .

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي ، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة ، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها ، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة .
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