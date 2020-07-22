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حوادث

قبل العيد بأيام.. ضبط أطنان من الأغذية الفاسدة داخل مخازن ومحلات في القاهرة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:20 م
صدى البلد
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محمد صبرى
تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك مخزن للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة الوايلى لحيازته (6.130 طن سلع غذائية "أرز أبيض – خل طعام – عدس – مكرونة – ملح طعام – زيت طعام ") مجهولة المصدر ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

فيما تم ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المطرية لحيازته (1.625 طن سلع غذائية "أرز أبيض"- (1080) عبوة "زيت طعام") مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدائرة قسم شرطة السلام أول لحيازته (34980 قطعة مستلزمات طبية (كمامات) منتج نهائى وتحت التجهيز، بالإضافة إلى 300 متر أقمشة) مستلزمات إنتاج (مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
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