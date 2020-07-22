شاهد.. رد فعل حفيد الرئيس السابق مبارك بعد تسجل هدف تريزيجيه في ارسنال





و حقق فريق أستون فيلا انتصارًا هامًا على حساب نظيره نادي ارسنال، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.





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هدف أستون فيلا جاء عن طريق محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه بتسديدة رائعة في الدقيقة السابعة والعشرين، ليقرب فريقه من البقاء في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، صاعدًا به للمركز السابع عشر برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع واتفورد الذي أصبح يحتل المركز الثامن عشر، بعد خسارته من مانشستر سيتي اليوم برباعية نظيفة.



