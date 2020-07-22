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رياضة

شاهد.. رد فعل حفيد الرئيس السابق مبارك بعد تسجل هدف تريزيجيه في ارسنال

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:52 م
صدى البلد
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سيد احمد
احتفل عمر علاء حفيد الرئيس السابق الراحل محمد حسنى مبارك بهدف محمود تريزيجيه ، ونشر صورة لتسديدة تريزيجية فى مرمى نادى ارسنال الانجليزى، وذلك عبر خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام".

و حقق فريق أستون فيلا انتصارًا هامًا على حساب نظيره نادي ارسنال، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

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هدف أستون فيلا جاء عن طريق محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه بتسديدة رائعة في الدقيقة السابعة والعشرين، ليقرب فريقه من البقاء في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، صاعدًا به للمركز السابع عشر برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع واتفورد الذي أصبح يحتل المركز الثامن عشر، بعد خسارته من مانشستر سيتي اليوم برباعية نظيفة.

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