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برلمان

برلمانى يشيد بمنح محفزات للمواطن للإقبال على السيارات الكهربائية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:54 م
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
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معتز الخصوصى
أشاد النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بما أعلن عنه وزير قطاع الأعمال بشأن منح محفزات للمواطن للإقبال على السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن كل دول العالم أصبحت تتجه للاهتمام للحفاظ على البيئة والتفكير فى استخدام السيارات التى تعمل بالكهرباء والغاز بإعتبارها صديقة للبيئة.


وقال البطيخى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الاعتماد على السيارات الكهربائية وسيارات الغاز الطبيعى سيجعل لدينا وفرة فى الكهرباء والغاز، ويوفر من فاتورة البنزين ويقلل من الاستيراد من الخارج.


وأضاف: "أهم شىء هو توافر بنية تحتية للمحطات الكهربائية التى ستمول السيارات الكهربائية"، مؤكدا ضرورة منح محفزات للمواطن للإقبال على شراء هذه السيارات، بحيث نبدأ بالسيارات الأجرة والميكروباص والأتوبيسات.


وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، قال إن هناك متطلبات تحفيز للمواطن من أجل التحول والإقبال على شراء السيارات الكهربائية.


وأضاف هشام توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أي دولة حدث بها صناعة كهربائية لا بد أن تقدم بعض المحفزات".


وتابع: "ومن المحفزات توفير أماكن الشحن للسيارات الكهربائية للشركات التي توفر خدمة السيارات الكهربائية".


واستطرد: "تقليل رسوم التراخيص بالمقارنة بالسيارات العادية".


وأكمل هشام توفيق: "خصم يعطى لمشتري السيارة الكهربائية عند الشراء كوسيلة لتحفيز المواطن على الاتجاه لتلك النوعية من السيارات".
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