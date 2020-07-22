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محافظات

محافظ أسيوط : حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء ضمن الموجة الـ 16 بأبنوب

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:04 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن حملات الإزالة مستمرة بقرى ونجوع ومراكز وأحياء المحافظة ، ضمن الموجه الـ 16 للازالات تنفيذًا لقرارات وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ، وتوجيهات القيادة السياسية للدولة على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ولفت المحافظ، إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لرصد ومتابعة وإزالة أي تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وأي مخالفة للقانون في هذا الشأن والتصدي والتعامل بكل حسم مع البناء العشوائي والمخالف خلال حملات يتم شنها بصفة مستمرة تستهدف حالات لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح أو تقنين في مخالفات البناء ولم يستكملوا الإجراءات. 

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وأوضح محافظ أسيوط ، أن المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة قد ترأس حملة لإزالة المخالفات والتعديات على أراضى أملاك الدولة بمركز أبنوب ضمن الموجة الـ 16 لإزالة مخالفات البناء بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية مشيرًا إلى إزالة 17 قرار لبعض مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى المركز فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك بحضور تاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ونوابه ومساعديه ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية وقوات الأمن. 

كما تفقد السكرتير المساعد على هامش الحملة مزارع مشروع الثروة الحيوانية بمركز أبنوب التابعة للمحافظة وذلك للاطمئنان على سير العمل بها ومدى استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك والعمل على توفير لحوم الأضاحي للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير اللحوم والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الخارج  لخدمة المواطنين.  

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك خلال الفترة الراهنة بناءًا على توجيهات القيادة السياسية للدولة فيما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.
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