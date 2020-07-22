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سيارات

تعرف على سعر أول سيارة اقتناها نجيب ساويرس

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:07 م
تعرف على سعر أول
تعرف على سعر أول سيارة اقتناها نجيب ساويرس
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منة الله عبد الحميد
أصبح رجل الأعمال نجيب ساويرس أشهر من نار على علم بفضل امتلاكه العديد من الشركات التكنولوجية، والسيارات الفارهة. 

كشف نجيب ساويرس عن أول سيارة امتلكها في حياته في مصر كانت مازدا 323 ب ٤٥٠٠ جنيه جديدة، بعدما سأله أحد المتابعين على موقع التدوينات الصغيرة. 

سيارة مازدا تتوفر في الأسواق السيارات المصرية بأنواع وموديلات مختلفة ويتراوح المتوسط السعري لموديلات الثمانينيات من السيارة بين 19 ألفا وحتى 45 ألف جنيه، بينما يبلغ متوسط أسعار موديلات حتى عام 2000 بين 47 ألفا و80 ألف جنيه.

قُدم طراز مازدا 3 لأول مرة عام 2003 من فئة السيارات السيدان المدمجة لتستبدل طراز 323 من مازدا واستمر هذا الجيل حتى عام 2008 إلى أن تم الكشف عن الجيل الثاني والذي إستمر حتى عام 2013 ليتم استبداله بالجيل الحالي من طراز مازدا 3 والذي حصل على نسخة محسنة عام 2016. 

تستخدم مازدا 3 محرك سعة 1.6 لتر بقوة 105 حصان وعزم دوران 143 نيوتن.متر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويستهلك وقود بنسبة 6.7 لتر لكل 100 كم!

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