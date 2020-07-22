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رياضة

جيرارد متجاهلا محمد صلاح: هذا الثنائي الأهم في ليفربول

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:57 م
جيرارد
جيرارد
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إسراء أشرف
أكد ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق رينجرز الحالي، أن أهم لاعبين في الريدز هما أليسون بيكر، فيرجيل فان دايك.

وحسم ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، ليقف على منصة التتويج للمرة الأولى، بعد أن غاب اللقب عن أسوار "أنفيلد" أكثر من 30 عامًا.

وكان جيرارد تسبب في خسارة ليفربول لقب الدوري الإنجليزي في موسم 2013-2014 عندما انزلق أمام تشيلسي، ليسمح لمانشستر سيتي حصد البطولة.

وقال جيرارد في تصرحيات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "تتويج ليفربول بلقب البريميرليج ساعدني في تجاوز آلام خسارة لقب موسم 2013-2014، انتظرت هذه اللحظة طويلًا".

وسئل جيرارد عن أبرز لاعبين في ليفربول، ليرد قائلًا: "اللاعبان الرئيسيان من حيث الأهمية في ليفربول هما حارس المرمى أليسون بيكر والمدافع فيرجيل فان دايك".

وأضاف: "أعتقد أن ليفربول كان فريقًا جيدًا ورائعًا،  قبل قدوم أليسون وفان دايك، لكنهما حولا تمامًا الفريق إلى مستوى لعالمي، ثنائي مذهل".

وفضل جيرارد الثنائي على مثلث الرعب محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، الذين كان لهم دورًا كبيرًا أيضًا في تتويج ليفربول بلقب البريميرليج، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.
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